Спеціальну бронь «Укрзалізниця» виділяє для військовослужбовців, які їдуть у відрядження чи відпустку. Щоб придбати квитки, їм необхідно:

✔ звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури, або зателефонувати до контактного центру «Укрзалізниці» за номером 0 800 503 222;

✔ у військовій комендатурі пасажиру видадуть талон на придбання квитка;

✔ цей талон треба пред’явити касиру в спеціалізованій касі для військовослужбовців або будь-якій касі на будь-якому вокзалі.

Якщо в місті, де перебуває військовослужбовець, немає комендатури, — скористатись спеціальною бронею можна також у всіх касах за пред’явлення ВПД (військового проїзного документа), який дає право на безкоштовну поїздку.