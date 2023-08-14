Це дослідження, як і консультації лікарів, медичний супровід, проведення операцій тощо у медзакладах, що мають договір із Національною службою здоров’я України, є безоплатним для пацієнта, нагадують у НСЗУ.

Вартість наданих медичних послуг лікарням з державного бюджету компенсується за Програмою медичних гарантій, яка продовжує працювати попри повномасштабну війну.

Зробити комп’ютерну томографію безоплатно можна за направленням сімейного чи лікуючого лікаря. Якщо лікар бачить потребу, він випише направлення на таке дослідження. Якщо за результатами проведеного КТ вбачатиме за необхідне провести комп’ютерну томографію в іншій зоні тіла, таке дослідження також має бути безоплатним для пацієнта.

А безоплатне воно в закладах, які підписали договір із НСЗУ на амбулаторну допомогу, мають потрібне обладнання та можливості для проведення обстеження.

Дізнатись адресу та контакти найближчої лікарні, в якій безоплатно зроблять КТ, можна в оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Також можна зайти на сайт НСЗУ, обрати аналітичну панель (дашборд) «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». У фільтрі «Населений пункт» обрати ваше місто, а у фільтрі «Група послуг» — «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» (пункт №9).

Після цього потрібно зателефонувати до обраного закладу та уточнити, чи є в ньому томограф і лікар, який може провести таке обстеження. Якщо так — потрібно записатися та прийти у визначений час для проведення безоплатного дослідження.

Якщо ж пацієнт перебуває на лікуванні в стаціонарі, то всі необхідні обстеження входять до відповідного пакета послуг і проводяться одразу в тій лікарні, куди його госпіталізували (за наявності необхідного обладнання).

У НСЗУ наголошують, що вимагання плати за проведення КТ є порушенням прав пацієнта. У такому разі потрібно подати скаргу до керівника медзакладу (медичного директора), департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні або до власника медзакладу — відповідного органу місцевої влади (зазвичай у назві лікарні зазначено, хто є її власником).

Якщо ж не вдається розв’язати проблему на місцевому рівні, подавайте скаргу в НСЗУ через контакт-центр (16-77), на електронну адресу info@nszu.gov.ua або листом на адресу: 04073, м. Київ, пр. Степана Бандери, 19.

У скарзі потрібно зазначити:

✔ прізвище, ім’я та по батькові, дату народження (у форматі день, місяць, рік);

✔ дату відмови в медичній послузі;

✔ повну назву лікарні;

✔ посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який порушив ваші права;

✔ детальний опис ситуації: в чому саме відмовили (або вимагали гроші), за яких обставин, яку суму ви витратили на допомогу або яку суму від вас вимагали;

✔ контакти, за якими з вами можна зв’язатися: номер телефону, адресу електронної пошти.