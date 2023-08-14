Зволоження саду потрібне, але тривалі дощі можуть спричинити в ньому великі проблеми. Як із ними впоратися?

ТЛЯ ВСЮДИ

У вологий сезон у саду панує тля, оскільки через велику кількість вологи ростові процеси затягуються, молоденькі листочки на верхівках довше залишаються ніжними, що й полюбляє шкідник. Від нашестя допоможуть інсектициди (Фуфанон, Актара). Прибічники народних засобів можуть «пригощати» комах настоєм пекучого перцю (ч.л. на 1 л води) або часнику (пара подрібнених зубчиків на 1 л води). Але зважте: природні настої під час щоденних дощів зазвичай неефективні.

БЕЗ ГНИЛІ

У дощову погоду плодова гнилизна може уражувати практично всі плоди та ягоди. І насамперед псуються переважно ті, що довго висять на пагонах. То навіщо чекати? Збирайте врожай кожні кілька днів, а не залишайте на тиждень.

Те саме стосується і смородини з аґрусом, які атакує борошниста роса. Для захисту можна обприскати рослини мильно-содовим розчином (20—30 г кальцинованої соди та 10—15 мл рідкого мила розмішати у відрі теплої (35 градусів) води. Обробляйте не тільки уражені, а й здорові частини рослини та ґрунт навколо.

ЯКІ ЩЕ ЗАХОДИ ДАДУТЬ ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

1. Намагайтеся частіше розпушувати ґрунт у пристовбурних колах і міжряддях. За потреби робіть водовідвідні канавки. Вирізайте всі пагони з ознаками інфекції, особливо в чагарників. А для захисту від різних хвороб пускайте в хід біопрепарат Фітоспорин-М.

2. Не допускайте зростання бур’янів. У дощ трава росте максимально рясно, вона перешкоджає випаровуванню вологи, а це загрожує виникненням інфекції, яка може уразити основи стовбурів.

3. Міжряддя та прикущові зони чагарників при великій кількості опадів можна замульчувати сухою тирсою. А після зливових дощів прибрати її, розсипати на рівній поверхні, просушити та укласти назад. Тирса під час дощу вбирає вологу, захищаючи таким чином коріння від загнивання.