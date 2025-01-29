У цьому рецепті буженину зі свинини варитимемо в бульйоні, потім обмажемо гірчицею й запечемо в духовці до рум’яної скоринки.

1,3 кг свинини

2 л води

60 г солі

1 лавровий лист

6–7 зубчиків часнику

1 середня цибулина

1 корінь петрушки

5–6 горошин чорного перцю

3 горошини духмяного перцю

1 гвоздика

Для змащування:

2 чайні ложки зернистої гірчиці

1 столова ложка гострої гірчиці

2 столові ложки олії

3 зубчики часнику

Порада! Обирайте м’ясо з жирком, краще взяти ошийок. Що більше жирових прошарків, то м’якішою буде буженина.

Свинину обв’язати шпагатом, щоб шматок був рівним і зберіг форму. Помістити в каструлю, додати овочі та прянощі. Залити окропом — так м’ясо збереже соковитість. Довести до кипіння на сильному вогні, зняти пінку, посолити і варити 1,5–2 години на слабкому вогні. Свинина має бути готова. Дати м’ясу повністю охолонути в бульйоні, поставити в холодильник на добу. М’ясо витягти, обсушити, зняти нитки. Для змащування розтерти гірчицю, вичавлений часник, олію. Змастити ретельно м’ясо.

Запікати в духовці, попередньо розігрітій до 190 градусів, приблизно 30–35 хв., до рум’яної скоринки. Дати охолонути та покласти буженину в холодильник.