У цьому рецепті буженину зі свинини варитимемо в бульйоні, потім обмажемо гірчицею й запечемо в духовці до рум’яної скоринки.
- 1,3 кг свинини
- 2 л води
- 60 г солі
- 1 лавровий лист
- 6–7 зубчиків часнику
- 1 середня цибулина
- 1 корінь петрушки
- 5–6 горошин чорного перцю
- 3 горошини духмяного перцю
- 1 гвоздика
Для змащування:
- 2 чайні ложки зернистої гірчиці
- 1 столова ложка гострої гірчиці
- 2 столові ложки олії
- 3 зубчики часнику
Порада! Обирайте м’ясо з жирком, краще взяти ошийок. Що більше жирових прошарків, то м’якішою буде буженина.
Свинину обв’язати шпагатом, щоб шматок був рівним і зберіг форму. Помістити в каструлю, додати овочі та прянощі. Залити окропом — так м’ясо збереже соковитість. Довести до кипіння на сильному вогні, зняти пінку, посолити і варити 1,5–2 години на слабкому вогні. Свинина має бути готова. Дати м’ясу повністю охолонути в бульйоні, поставити в холодильник на добу. М’ясо витягти, обсушити, зняти нитки. Для змащування розтерти гірчицю, вичавлений часник, олію. Змастити ретельно м’ясо.
Запікати в духовці, попередньо розігрітій до 190 градусів, приблизно 30–35 хв., до рум’яної скоринки. Дати охолонути та покласти буженину в холодильник.
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