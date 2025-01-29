Неврастенія (нервове виснаження) — це розлад, при якому спостерігається підвищена стомлюваність, проблеми з настроєм і порушення сну.

Зазвичай нервове виснаження рідко діагностують як самостійне захворювання. Набагато частіше воно супроводжує депресію, тривожність чи соматоформні розлади, при яких людина відчуває симптоми фізичних хвороб без реальних проблем зі здоров’ям.

Безпричинна втома також може виникати як наслідок травматичних подій або перенесених захворювань. У першому випадку говорять про реакцію на важкий стрес і порушення адаптації, у другому — про астенію, нездужання і стомлюваність. У будь-якому разі краще, за можливості, проконсультуватися з лікарем.