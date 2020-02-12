Гостювала в одногрупниці, з якою не бачилася багато років. А вона — затята городниця. І побачила, як вирощує томати, — на двох коренях. Такий спосіб, розповіла вона, має низку переваг. Плоди дозрівають швидше, потребують менше місця, урожайність значно зростає.

Під час посіву насіння на розсаду в кожну ємкість треба класти по 2 насінини на відстані 1—2 см. Коли зійдуть і стебло потовщає, гострим ножем слід зрізати верхній шар зі стебел обох рослин із боків, якими вони розташовані одна до одної (довжина розрізу — 2—3 см), з’єднати зрізані ділянки і щільно обмотати стрічкою. Далі вирощують, як звичайну розсаду.

Незадовго до висадки в ґрунт верхівку слабшої рослини прищипують, залишивши над зрізом 3—5 см. Коли розсада зміцніє, плівку знімають. Догляд відрізняється тим, що поливати і підживлювати треба частіше, адже рослина має два корені, отже, збільшується площа постачання поживними речовинами, що сприятливо позначається на врожайності. Кущ виходить значно більший, ніж звичайний, тому бажано забезпечити йому опору. Сорт не має значення.

Олена ЛЕОНТОРОВИЧ.