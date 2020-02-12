Терміном ГРВІ позначають сукупність вірусно-бактеріальних мікроорганізмів, які спричиняють захворювання з майже однаковими симптомами. Тому гостре вірусно-респіраторне захворювання (ГВРЗ) можна розглядати як синдром (від грец. — нарівні, у злагоді), тобто сукупність симптомів із загагальним патогенезом. Найчастіше хворі нарікають на нежить, кашель, біль у горлі й підвищення температури. Отже, це не одна хвороба, а велика група захворювань, спричинених різними вірусами і бактеріями. Їх налічується аж понад 200. І перебіг зумовлених ними недуг нерідко має свої особливості.

Приміром, за так званої застуди температура тіла зазвичай не підвищується. Натомість підвищується при грипі, коли для боротьби з вірусами організм виробляє інтерферони — специфічні білки, які синтезує саме за умов високої температури. Це реакція імунітету на інфекцію.

По суті, грип належить до групи гострих вірусно-респіраторних захворювань, адже спричиняється саме вірусами, передається респіраторно, тобто повітряно-крапельним шляхом. Однак це захворювання виокремили, бо його перебіг складніший, ніж унаслідок зараження бактеріальною інфекцією, частіше дає різноманітні, в тому числі небезпечні, ускладнення. Крім того, віруси грипу мають високу здатність призводити до захворювання (вірулентність), тенденцію видозмінюватися, внаслідок чого до них у більшості людей немає імунітету, а отже, загрожують масовими захворюваннями — епідемією, пандемією. Для деяких штамів, утім, розроблено вакцину задля вироблення антитіл, які цілеспрямовано знищують саме цей або кілька різновидів грипу.

Застудою ж називають різні захворювання, спричинені охолодженням організму, а отже, внаслідок цього ослабленням імунітету, який не впорався у боротьбі з певними хвороботворними мікробами. В такому разі лікар найчастіше обмежується діагнозом ГВРЗ, але не уточнює, якими саме вірусами чи бактеріями зумовлене захворювання.

Усі вірусно-респіраторні інфекції лікують практично однаково. Передусім слід створити прийнятні для організму умови, щоб він ефективніше боровся з інфекціями. Цьому сприяють перебування у теплому приміщенні, спокій, нерідко постільний режим, часте пиття, споживання продуктів, багатих на вітаміни, мікроелементи, фітонциди, флавоноїди. Їх джерела відомі — малина, калина, журавлина, шипшина, мед, фруктові компоти, джеми, варення, соки. Призначені ж лікарем медикаменти здебільшого спрямовані на посилення імунітету, а також зняття хворобливих симптомів.

Павло ЗАСУНЬКО, лікар загальної практики.