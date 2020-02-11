Ліпити пельмені з цього тіста — суцільне задоволення. Тісто не рветься при розкочуванні, не прилипає до столу, не розпадається при варінні, виходить м’яким і чудово переносить заморозку. А ще порахуємо, наскільки вигідно ліпити домашні пельмені, якщо у магазині вони коштують 128–137 грн за 800 г? З цієї кількості продуктів вийде трохи більше 1,5 кг (близько 150 шт.).
ТІСТО:
- 600–650 г борошна
- 190 мл гарячої води
- 60 мл олії
- 2 яйця
- чайна ложка солі
ФАРШ:
- 600 г свинини
- середня цибулина
- 50 мл води
- чайна ложка солі
- 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю
У глибоку миску просіяти 500 г борошна, зробити ямку. Змішати гарячу воду (не окріп!), олію та сіль. Завдяки олії тісто вийде еластичним і податливим у роботі. У борошно розбити яйця, трохи збовтати виделкою, додати воду з олією та замісити тісто. Спочатку виделкою, а потім руками вимісити тісто на столі, поступово додаючи ще 100–150 г борошна. Тісто виходить трохи тугим, його потрібно добре вимісити до гладкості. Покласти тісто у пакет, дати полежати 15–20 хв. М’ясо з цибулею перекрутити двічі через м’ясорубку. Додати сіль і перець. Влити для соковитості воду, перемішати. Пом’яти фарш товкачем для картоплі — завдяки цьому він стане більш ніжним та соковитим. Тісто розкачати завтовшки 3 мм. Вирізати круги, на середину кожного викласти фарш, зліпити пельмені. Опускати у киплячу підсолену воду (за бажанням у воду додати лавровий лист), варити з моменту закипання 7 хв. Подавати з вершковим маслом або сметаною. Можна подати пельмені разом з бульйоном, у якому вони варилися, додавши в нього сметану або вершкове масло.
ВАРТІСТЬ:
600 г свинини — 70,37 грн
2 яйця — 3,60 грн
700 г борошна — 10,70
60 мл олії — 2 грн
1 цибулина — 1,50
Разом: 1,5 кг пельменів — 88,17 грн
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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