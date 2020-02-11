Ліпити пельмені з цього тіста — суцільне задоволення. Тісто не рветься при розкочуванні, не прилипає до столу, не розпадається при варінні, виходить м’яким і чудово переносить заморозку. А ще порахуємо, наскільки вигідно ліпити домашні пельмені, якщо у магазині вони коштують 128–137 грн за 800 г? З цієї кількості продуктів вийде трохи більше 1,5 кг (близько 150 шт.).

ТІСТО:

600–650 г борошна

190 мл гарячої води

60 мл олії

2 яйця

чайна ложка солі

ФАРШ:

600 г свинини

середня цибулина

50 мл води

чайна ложка солі

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

У глибоку миску просіяти 500 г борошна, зробити ямку. Змішати гарячу воду (не окріп!), олію та сіль. Завдяки олії тісто вийде еластичним і податливим у роботі. У борошно розбити яйця, трохи збовтати виделкою, додати воду з олією та замісити тісто. Спочатку виделкою, а потім руками вимісити тісто на столі, поступово додаючи ще 100–150 г борошна. Тісто виходить трохи тугим, його потрібно добре вимісити до гладкості. Покласти тісто у пакет, дати полежати 15–20 хв. М’ясо з цибулею перекрутити двічі через м’ясорубку. Додати сіль і перець. Влити для соковитості воду, перемішати. Пом’яти фарш товкачем для картоплі — завдяки цьому він стане більш ніжним та соковитим. Тісто розкачати завтовшки 3 мм. Вирізати круги, на середину кожного викласти фарш, зліпити пельмені. Опускати у киплячу підсолену воду (за бажанням у воду додати лавровий лист), варити з моменту закипання 7 хв. Подавати з вершковим маслом або сметаною. Можна подати пельмені разом з бульйоном, у якому вони варилися, додавши в нього сметану або вершкове масло.

ВАРТІСТЬ:

600 г свинини — 70,37 грн

2 яйця — 3,60 грн

700 г борошна — 10,70

60 мл олії — 2 грн

1 цибулина — 1,50

Разом: 1,5 кг пельменів — 88,17 грн

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.