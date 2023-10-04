Мінветеранів звертає увагу ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України та ветеранів війни, які набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, що в разі неотримання грошової виплати до Дня Незалежності України до 1 жовтня за її отриманням можна звернутися до органів Пенсійного фонду України або до Центрів надання адміністративних послуг до 1 листопада поточного року.

Нагадуємо, що особам, які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується за їхнім особистим зверненням до територіальних органів Пенсійного фонду за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або до ЦНАП із наданням відповідного посвідчення та даних про поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку.