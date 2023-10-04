«Це — Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги», — написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, оприлюднюючи в травні у соцмережах відеоролик із Молитвою. Авторів на його створення надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому, а от текст у сучасній — інший.

Україно, рідна Земля-Мати,

Господь, Отець наш Небесний,

Благословіть!

Я йду знищувати

ворогів землі рідної,

вбивць моїх братів,

ґвалтівників моїх посестер.

Нехай рука моя буде твердою,

щоб вбивати ворогів!

Нехай око моє буде ясним,

щоб вбивати ворогів!

Нехай зброя моя буде справна,

щоб вбивати ворогів!

Нехай воля моя буде сталь,

щоб вбивати ворогів!

Україно, рідна Земля-Мати,

Господь, Отець наш Небесний,

Благословіть!

Наш рішучий наступ!

Нашу священну помсту!

Нашу святу перемогу!