Цвітна капуста в духовці — без зайвого жиру, яскрава, ароматна та хрумка. І готується просто, все перемішали та забули.

700 г цвітної капусти

50 г твердого сиру

50 г вершкового масла

1 чайна ложка паприки

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

2 великі зубчики часнику

0,5 чайної ложки солі

100 г панірувальних сухарів

Капусту розібрати на невеликі суцвіття. Розтопити масло. Додати паприку, сіль, перець, вичавлений часник. Перемішати, полити ароматним маслом капусту, щоб покрило всі суцвіття. Сир середньо натерти, викласти до капусти. Всипати сухарі, ретельно перемішати, щоб усі шматочки були обсипані сухарями та сиром. Викласти на деко, застелене пергаментом. Запікати при 200 градусах приблизно 25 хв.