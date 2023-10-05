Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на черговому засіданні Уряду, який планує при нарахуванні пенсій запровадити нову систему, що вирівняє диспропорції.

Основна мета оновлення пенсійної системи — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30 відсотків його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку Уряд планує запустити в 2025 році, пенсія складатиме не менше 50 відсотків від середньої заробітної плати протягом життя.

Із 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни буде проведено індексацію пенсій, маючи на меті зробити її, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою та прозорою, наголосив урядовець.

При цьому в нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. За словами прем’єр-міністра, це зробить солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.