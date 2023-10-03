Такий маринад підходить для багатьох лісових грибів — білих, маслюків, опеньок, лисичок — а також печериць, глив. Гриби маринуються дуже просто та зберігаються аж до весни.

2 кг грибів

Для маринаду:

1 л води

3 столові ложки солі (без гірки)

1 столова ложка цукру

3 зубчики часнику

5 горошин чорного перцю

2 горошини духмяного перцю

2—3 середні лаврові листки

3 столові ложки оцту (9%)

Гриби чищу від бруду. Великі шапинки та ніжки ріжу на частини, маленькі залишаю цілими. Ретельно промиваю холодною водою. Кладу в 5-літрову каструлю, заливаю водою, додаю 1 столову ложку солі. Варю до готовності, після закипання 25—30 хв. Під час варіння збираю накип. За 5 хв. до готовності відправляю в каструлю пучечок зонтиків кропу, щоб не виловлювати зелень у каструлі, перев’язую мотузкою. Щойно гриби осядуть на дно — вони готові, відкидаю на друшляк. Даю добре стекти воді.

Для маринаду в каструлю наливаю 1 л води. Додаю лавровий лист, сіль, цукор, перець. Щойно маринад закипить, додаю гриби а також посічений ножем часник. Кип’ячу 5 хв. Вливаю оцет. Варю 1 хв.

Одразу розливаю по стерилізованих банках. Але банки не можна наповнювати до верху, має залишатися трохи місця. Так грибочки краще зберігатимуться. Закриваю під ключ стерилізованими кришками. Перевертаю, вкутую, залишаю до охолодження. Зберігаю в темному прохолодному місці.

Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.