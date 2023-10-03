Для отримання насіння обирають найміцніший здоровий кущ. Залишають на ньому 1—3 плоди. Інші видаляють, цвіт також. Достиглий плід зривають і на 10—14 днів залишають у приміщенні.

Коли повністю розм’якне, протирають його крізь сито чи натирають на великій тертушці. Насіння відділяють. Декому зручно вибирати його ложкою. Або ж м’якуш подрібнюють, поміщають у воду та переминають, щоб відділити насіння. Те, що осіло на дні, вибирають, промивають і просушують у провітрюваному приміщенні кілька днів. Періодично ворушать. Готове насіння має коричневий колір. Те, що спливло, виливають з водою.

Повністю висушене насіння зберігають у прохолодному місці в полотняному мішечку або паперовому пакеті.