Кожна телефонна розмова може вплинути на емоційний стан захисника. У Міноборони підготували рекомендації щодо того, як варто говорити з військовослужбовцем по телефону.

МОЖНА ГОВОРИТИ

1. Дізнайтеся область і приблизний район перебування.

2. Спілкуйтеся про щоденні справи, говоріть слова підтримки.

3. Завершуйте розмову на позитивній ноті.

НЕ ТРЕБА

1. Не запитуйте точне місце розташування, чисельність підрозділу, характер завдань тощо.

2. Не акцентуйте увагу на домашніх проблемах, вирішення яких залежить від участі військового. Те, що саме зараз він не в змозі допомогти, може спровокувати в нього відчуття безпорадності.

3. Не з’ясовуйте стосунки на відстані. Відкладіть подібні розмови на потім.

Увага! Не розповсюджуйте у відкритому доступі (в соцмережах, чатах тощо) будь-яку інформацію про військовослужбовця та його дані (посада, номер частини, місця дислокації військової частини або підрозділу тощо). Це наражає бійця та його побратимів на небезпеку.

Крім того, шахраї можуть використати ваші особисті контакти й контакти захисника.