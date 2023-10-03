Медичні питання (якщо не лікують, не дають направлення на ВЛК тощо)

0(44) 230-73-64 — командування Медичних сил ЗСУ;

0 800 501 720; 0(44) 253-75-89 — гаряча лінія Уповноваженого з прав людини;

0 800 602 019 — контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (дзвінки та запити щодо критичних потреб).

Фінансові питання (невиплата премій тощо)

0(44) 271-35-59 — гаряча лінія Департаменту фінансів Міноборони з питань фінансового забезпечення та соціальних виплат.

Нестатутні відносини (та дії чи бездіяльність командирів)

Військова служба правопорядку;

Державне бюро розслідувань (у разі вчинення злочину щодо військового);

Вище командування (оперативне командування, Генштаб, Міноборони).

Шаблони заяв можна знайти у Правовому навігаторі navigator.pryncyp.com, нагадують у правозахисному центрі для військових «Принцип».