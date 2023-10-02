За складом цей яблучний пиріг схожий на шарлотку, але інший на смак. Тонке тісто, велика кількість яблук і карамельна скоринка.

На форму 22—24 см:

4 середні яблука

180 г борошна

140 г цукру

125 мл молока

2 жовтки

50 г вершкового масла

1 чайна ложка (з верхом) розпушувача

дрібка солі

дрібка ваніліну

Яблука почистити від насіння, нарізати часточками. Борошно змішати з розпушувачем. Вершкове масло розтопити. Від загальної кількості цукру відкласти 3 столові ложки — для присипки. Жовтки розтерти з цукром, сіллю та ваніллю на світлу масу.

Влити половину розтопленого масла, перемішати. Влити молоко, розмішати віночком. Всипати поступово борошно, перемішати до однорідності. Тісто виходить, як на оладки. Вилити в застелену пергаментом форму. Викласти яблука, трохи утоплюючи.

Для карамельної скоринки змастити яблука маслом, що залишилося. Присипати 3 столовими ложками цукру. Можна змішати з корицею. Випікати при 180 градусах 40—45 хв. Має утворитися карамельна скоринка. Перед нарізанням повністю охолодити.