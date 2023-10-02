За складом цей яблучний пиріг схожий на шарлотку, але інший на смак. Тонке тісто, велика кількість яблук і карамельна скоринка.
На форму 22—24 см:
- 4 середні яблука
- 180 г борошна
- 140 г цукру
- 125 мл молока
- 2 жовтки
- 50 г вершкового масла
- 1 чайна ложка (з верхом) розпушувача
- дрібка солі
- дрібка ваніліну
Яблука почистити від насіння, нарізати часточками. Борошно змішати з розпушувачем. Вершкове масло розтопити. Від загальної кількості цукру відкласти 3 столові ложки — для присипки. Жовтки розтерти з цукром, сіллю та ваніллю на світлу масу.
Влити половину розтопленого масла, перемішати. Влити молоко, розмішати віночком. Всипати поступово борошно, перемішати до однорідності. Тісто виходить, як на оладки. Вилити в застелену пергаментом форму. Викласти яблука, трохи утоплюючи.
Для карамельної скоринки змастити яблука маслом, що залишилося. Присипати 3 столовими ложками цукру. Можна змішати з корицею. Випікати при 180 градусах 40—45 хв. Має утворитися карамельна скоринка. Перед нарізанням повністю охолодити.
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