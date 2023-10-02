1. Грядки з часником розташовуйте на добре освітленій ділянці, бажано, щоб на ній не застоювалася вода.

2. Під час підготовки ґрунту на кожен квадратний метр внесіть по великому відру перегною або компосту та по 30—40 г суперфосфату й нітрофоски.

3. Підготовлену ділянку полийте розчином мідного купоросу (на 10 л води 40 г препарату), витрачаючи відро на 3—4 кв.м площі.

4. Ділянку закрийте поліетиленовою плівкою та витримайте приблизно добу.

5. Зубчики часнику перед посадкою опустіть на 2—3 хв. у розчин солі (2—3 ст. л. на 1 л води), а потім на 1 хв. — у розчин мідного купоросу (1 ст.л. на 10 л води).

6. Висаджуйте часник так, щоб верхівка була засипана шаром ґрунту або перегною близько 2 см, на відстані 6—8 см один від одного в рядку, міжряддя — 25—30 см.

7. Не запізнюйтеся зі збиранням часнику.

8. Добре просушуйте зібраний урожай на протязі.

9. Зберігайте в сухому провітрюваному приміщенні, за температури 10—15 градусів.