Відповідно до ст.14 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на безпеку продукції, а саме на те, щоб вона за звичайних умов її використання, зберігання та транспортування була безпечною для його життя, здоров’я, навколишнього природного середовища. А питання, чи забезпечене це право у випадку вуличної торгівлі, є, на жаль, риторичним.

Держпродспоживслужба нагадує, що єдиними законними місцями для торгівлі харчовими продуктами є продовольчі магазини та ринки.

У магазині за якість і безпечність товарів несе відповідальність суб’єкт господарювання. На ринку продавати власні продукти можуть як юридичні, так і фізичні особи, у випадку, якщо вони мають при собі:

документи, які підтверджують якість продукції;

медичну книжку продавця;

висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи;

квитанцію про сплачений ринковий збір.

Відсутність зазначених вище документів на харчові продукти означає відсутність гарантії їхньої якості та безпечності.

Відповідно до законів України «Про національну поліцію» та «Про місцеве самоврядування в Україні» недопущення торгівлі у невстановлених місцях належить до компетенції органів внутрішніх справ і місцевого самоврядування.

Згідно зі ст.160 Кодексу України про адміністративні правопорушення торгівля «з рук» на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах і в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також слід мати на увазі, що рішення про сплату штрафу виносить суд, тому на порушників покладається також сплата судового збору. До того ж поліція має право до розгляду питання судом вилучати всю продукцію, яка реалізовувалася незаконно, з подальшою її утилізацією.

Але ж стихійна торгівля існує доти, доки на неї є попит, наголошують у відомстві. Тож будьмо свідомими та обираймо безпечне харчування!