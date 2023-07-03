Цей ніжний, ароматний і неймовірно смачний пісний пиріг із вишнями готується дуже просто та швидко, без яєць і молочних продуктів.

200 мл апельсинового соку (покупного чи свіжовичавленого)

140 г цукру

70 г меду

дрібка солі

дрібка ваніліну

100 мл олії без запаху

320 г борошна

10 г розпушувача

3 столові ложки какао (без гірки)

200 г вишень

Вишні промити, просушити, видалити кісточки, розділити ягоди навпіл. Просіяне борошно змішати з ваніліном, розпушувачем і какао. До апельсинового соку додати цукор, сіль і мед, розмішати. Влити олію. Поступово всипати борошняну суміш, замісити тісто — воно має вийти однорідним і доволі густим.

Викласти тісто в застелену пергаментом форму (25 см в діаметрі), розрівняти. Розподілити половинки вишень, трохи утоплюючи. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 40—45 хв.

При подачі можна присипати цукровою пудрою чи полити цукровою глазур’ю.

Смачного чаювання!