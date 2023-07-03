Цей ніжний, ароматний і неймовірно смачний пісний пиріг із вишнями готується дуже просто та швидко, без яєць і молочних продуктів.
- 200 мл апельсинового соку (покупного чи свіжовичавленого)
- 140 г цукру
- 70 г меду
- дрібка солі
- дрібка ваніліну
- 100 мл олії без запаху
- 320 г борошна
- 10 г розпушувача
- 3 столові ложки какао (без гірки)
- 200 г вишень
Вишні промити, просушити, видалити кісточки, розділити ягоди навпіл. Просіяне борошно змішати з ваніліном, розпушувачем і какао. До апельсинового соку додати цукор, сіль і мед, розмішати. Влити олію. Поступово всипати борошняну суміш, замісити тісто — воно має вийти однорідним і доволі густим.
Викласти тісто в застелену пергаментом форму (25 см в діаметрі), розрівняти. Розподілити половинки вишень, трохи утоплюючи. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 40—45 хв.
При подачі можна присипати цукровою пудрою чи полити цукровою глазур’ю.
Смачного чаювання!
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