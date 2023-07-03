Бо він містить величезну кількість калію, необхідного для її нормального зростання.

Картопляний крохмаль чинить на смородину таку дію:

посилює ріст зеленої маси;

перешкоджає обсипанню цвіту;

сприяє наливу ягід;

збільшує цукристість плодів;

запобігає в’яненню та ранньому обсипанню ягід.

Рецепт розчину для підживлення:

250 г картопляного крохмалю, 3 л води. Змішати, довести до кипіння. Отриману суміш розвести 10 л води та полити смородину.

Підживлення підходить у період наростання зеленої маси, цвітіння та плодоношення чагарника.