Бо він містить величезну кількість калію, необхідного для її нормального зростання.
Картопляний крохмаль чинить на смородину таку дію:
- посилює ріст зеленої маси;
- перешкоджає обсипанню цвіту;
- сприяє наливу ягід;
- збільшує цукристість плодів;
- запобігає в’яненню та ранньому обсипанню ягід.
Рецепт розчину для підживлення:
250 г картопляного крохмалю, 3 л води. Змішати, довести до кипіння. Отриману суміш розвести 10 л води та полити смородину.
Підживлення підходить у період наростання зеленої маси, цвітіння та плодоношення чагарника.
Залишити відповідь