У сушеному вигляді його заварюють як чай і п’ють при гіпертонічній хворобі та симптоматичній гіпертонії, розладах кишечника, гіповітамінозі, застудних захворюваннях, а у свіжому — застосовують іноді замість петрушки або кропу, якщо потрібно засмачити зеленню ту чи іншу страву.

1. Настій листя обліпихи використовують при захворюваннях суглобів (кип’ятити ст.л. подрібненого листя 10 хв. у склянці води, приймати по пів склянки двічі на день).

2. Обліпиховий чай ефективний при гіповітамінозі — 5 г сухого листя заварити склянкою окропу.

3. При розладах шлунково-кишкового тракту застосовують відвар із листя та гілок обліпихи.

4. При шкірних захворюваннях приймають ванни з настоєм із гілок та листя.

5. У листі та плодах рослини є кумарини, що перешкоджають утворенню тромбів у кровоносних судинах.

6. При застудних захворюваннях можна заварювати чай із взятого порівну листя обліпихи, квіток ромашки та звіробою.

7. Чай із листя обліпихи ефективний при лікуванні стоматиту та періодонтиту.

8. Відвар листя обліпихи застосовують при цукровому діабеті (в тому числі з судинними ускладненнями), анемії, виразковій хворобі шлунка, захворюваннях печінки, застуді, атеросклерозі та гіпертонії.

9. Листя обліпихи застосовують при підвищеному рівні холестерину, а також ожирінні.

Руслан ВЛАСЕНКО.