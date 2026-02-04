Із 31 січня українці та українки віком від 40 років почали отримувати в застосунку «Дія» запрошення на проходження безоплатного базового медичного обстеження. Першими запрошення отримують громадяни, котрі народилися в перших числах року.
Програма дає змогу українцям віком від 40 років безоплатно пройти базове медичне обстеження та на ранніх етапах виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення у стані психічного здоровʼя. Усі обстеження можна буде пройти швидко й в одному місці — без окремих візитів до сімейного лікаря та пошуку направлень.
До участі в програмі зареєструвалися понад 640 медзакладів по всій країні. Їх перелік постійно оновлюється та доступний за посиланням: https://screening.moz.gov.ua/, нагадують у Кабміні.
Як долучитися
- Через 30 днів після вашого дня народження в 2026 році у застосунку «Дія» надійде сповіщення.
- Після підтвердження участі 2000 грн, які можна використати тільки на «Скринінг здоров’я 40+», автоматично зараховуються на вашу «Дія.Картку» протягом кількох днів.
- Якщо не користуєтесь «Дією», через 30 днів після дня народження можна відкрити спеціальну картку в банку та звернутися у ЦНАП — там допоможуть оформити участь і вказати рахунок для зарахування коштів.
