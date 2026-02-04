Із 31 січня українці та українки віком від 40 років почали отримувати в застосунку «Дія» запрошення на проходження безоплатного базового медичного обстеження. Першими запрошення отримують громадяни, котрі народилися в перших числах року.

Програма дає змогу українцям віком від 40 років безоплатно пройти базове медичне обстеження та на ранніх етапах виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення у стані психічного здоровʼя. Усі обстеження можна буде пройти швидко й в одному місці — без окремих візитів до сімейного лікаря та пошуку направлень.

До участі в програмі зареєструвалися понад 640 медзакладів по всій країні. Їх перелік постійно оновлюється та доступний за посиланням: https://screening.moz.gov.ua/, нагадують у Кабміні.

Як долучитися