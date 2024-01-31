Кабмін наприкінці року ухвалив зміни до Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб із інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку.

Це насамперед спрямовано на покращення механізмів забезпечення протезами українців, що їх потребують, наголошують у Мінсоцполітики. Також зміни стосуються питань відшкодування коштів за допоміжні засоби реабілітації.

Що саме серед ключових оновлень і змін

* Рішення про потребу у протезі відтепер може ухвалюватись мультидисциплінарною реабілітаційною командою на базі закладу охорони здоров’я, де перебуває людина. Раніше таке рішення могли ухвалювати лише ВЛК, МСЕК або ЛКК. Тепер це може зробити команда, яка безпосередньо працює з людиною в лікарні тривалий час і здатна чітко визначати її потребу.

* ВЛК, МСЕК, ЛКК і мультидисциплінарні реабілітаційні команди мають користуватися єдиною формою документа, в якій повинні бути зазначені детальні функціональні характеристики засобу реабілітації. Ключова мета — полегшити пацієнту процес протезування, а протезному підприємству — його роботу, визначивши в документі всі деталі.

ВАЖЛИВО! Якщо в людини є чинний висновок МСЕК, довідка ЛКК або ВЛК, яка видана до набрання чинності змінами до постанови, то ніяких нових документів для забезпечення допоміжними засобами реабілітації оформляти не потрібно.

* Розширено доступ до протезування. Можливість подавати заяву на протезування тепер можна і в територіальному відділенні Фонду соціального захисту осіб із інвалідністю. Раніше таку заяву можна було подати онлайн, до управління соцзахисту населення, до ЦНАП, або через соціального працівника в лікарні, якщо він є в закладі.

* Вартість протеза для дітей, що компенсується державою протезному підприємству, прирівняли до вартості протеза для дорослих. Адже комплектуючі для виробів коштують фактично однаково. Це дозволить протезним підприємствам виготовляти в Україні більш якісні дитячі протези, використовуючи сучасні комплектуючі. За виготовлені вироби підприємства отримають повне відшкодування.

* Покращено механізми контролю за якістю встановлених протезів — передбачено можливість фото- та відеофіксації виробу та передачі цих даних до Фонду, за наявності згоди особи.

* Передбачено можливість ремонтувати протезний виріб за кошти державного бюджету, а саме — замінювати куксоприймач і елементи кріплення, в межах гарантійного терміну. Ремонт пошкодженого внаслідок бойових дій чи збройної агресії рф протеза також покривається за рахунок коштів держбюджету.

* Установлені за кордоном протези можуть обслуговуватись, зокрема, ремонтуватись, в Україні коштом державного бюджету в межах гарантійного терміну (після реєстрації такого виробу та особи, що його отримала, в ЦБІ).

* Скорочено перелік документів для забезпечення ДЗР. Наприклад, більше немає потреби подавати довідку з місця роботи, навчання чи служби.

* Ужито заходів для запобігання необґрунтованому підвищенню вартості протезів. Для цього зафіксовано період, за який протезне підприємство має виконувати калькуляцію вартості протеза та сформувати попереднє замовлення в територіальному відділенні Фонду. Для цього буде 7 днів. У разі, якщо пізніше протезне підприємство сформує більший рахунок, ніж попередній, потрібно буде надати обґрунтування такої необхідності.

* Спрощено процедуру призначення крісел колісних із електроприводом — немає потреби отримувати рішення обласної МСЕК. Таким чином, призначення крісел колісних з електроприводом відбуватиметься за загальною процедурою, як і будь-якого іншого засобу реабілітації.