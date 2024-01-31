Здобні булочки з ароматом і смаком дитинства. У тісто можна додати родзинки або спекти з начинкою, наприклад, яблучним повидлом.
На 12 шт.:
- 500–550 г борошна
- 200 мл молока
- 25 г свіжих дріжджів
- 100 г цукру
- 0,5 чайної ложки солі
- дрібка ваніліну
- 2 яйця
- 80 г вершкового масла
- 1 яйце та 1 столова ложка молока (для змащування)
У теплому молоці розчинити столову ложку цукру та дріжджі. Залишити в теплі на 15 хв. до пінної шапочки. Окремо в миску викласти яйця, всипати цукор, ваніль і сіль. Збити міксером на пишну піну. Влити опару та розтоплене масло, збити віночком. Всипати 500 г борошна. Вимісити тісто, воно спочатку буде липким, але через 10 хв. вимішування почне відставати від стінок посуду. За необхідності можна підсипати ще 50 г. Викласти тісто в миску, накрити рушником. Поставити в тепло на 1 год.
Готове тісто розділити на 12 частин. Кожну підкачати у круглу заготовку. Булочки викласти на відстані у форму для запікання розміром 30х20 см. Накрити рушником, залишити в теплі на 40 хв.
Яйце збити з молоком, змастити заготовки. Випікати булочки при 190 градусах близько 30 хв.
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