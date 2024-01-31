Здобні булочки з ароматом і смаком дитинства. У тісто можна додати родзинки або спекти з начинкою, наприклад, яблучним повидлом.

На 12 шт.:

500–550 г борошна

200 мл молока

25 г свіжих дріжджів

100 г цукру

0,5 чайної ложки солі

дрібка ваніліну

2 яйця

80 г вершкового масла

1 яйце та 1 столова ложка молока (для змащування)

У теплому молоці розчинити столову ложку цукру та дріжджі. Залишити в теплі на 15 хв. до пінної шапочки. Окремо в миску викласти яйця, всипати цукор, ваніль і сіль. Збити міксером на пишну піну. Влити опару та розтоплене масло, збити віночком. Всипати 500 г борошна. Вимісити тісто, воно спочатку буде липким, але через 10 хв. вимішування почне відставати від стінок посуду. За необхідності можна підсипати ще 50 г. Викласти тісто в миску, накрити рушником. Поставити в тепло на 1 год.

Готове тісто розділити на 12 частин. Кожну підкачати у круглу заготовку. Булочки викласти на відстані у форму для запікання розміром 30х20 см. Накрити рушником, залишити в теплі на 40 хв.

Яйце збити з молоком, змастити заготовки. Випікати булочки при 190 градусах близько 30 хв.