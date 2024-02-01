Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при обчисленні пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Заробітна плата за цей період обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб, інформують у ПФУ.

Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року є обов’язковою в разі, якщо людина після 1 липня 2000 року набула менше п’яти років страхового стажу.

В інших випадках довідка про заробітну плату надається за бажанням людини. Наприклад, якщо в період роботи до липня 2000 року вона мала високооплачувану роботу або якщо в цей же період була робота за сумісництвом, то на підставі наданих довідок про заробіток буде враховано зарплату з усіх місць роботи.

Важливо! Якщо виявиться, що згідно з наданою за бажанням людини довідкою зарплата є нижчою, ніж після липня 2000 року, то розмір пенсії буде обчислено без її врахування.

До уваги! Довідка про заробітну плату видається підприємством, установою чи організацією, де працювала людина, яка звертається за пенсією, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену зарплату. Якщо підприємства, установи, організації припинили своє існування, то така довідка видається правонаступником цих підприємств або архівними установами.

Довідка про заробітну плату враховується за умови підтвердження її первинними документами.