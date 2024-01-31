Ринок землі було відкрито ще 1 липня 2021 року, після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020 р. №552-IX.
Другий етап земельної реформи має збільшити вартість земельних ділянок приватної власності та, відповідно, доходи землевласників. Причому зростуть і надходження до місцевих бюджетів громад. Крім того, українським агровиробникам відкриють доступ до банківського кредитування під заставу землі.
Про нововведення інформує Мінагрополітики:
- з 1 січня 2024 року юридичні особи отримали право купувати землі сільгосппризначення;
- купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більше 10 тис. га;
- продаж комунальної та державної землі заборонено;
- фізичні та юридичні особи не можуть мати у власності більше 10 тис. га;
- іноземці не мають права ані продавати, ані купувати землю;
- мінімальна ціна купівлі с/г земель має бути не нижче нормативної грошової оцінки;
- переважне право на купівлю ділянки надано орендарям.
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