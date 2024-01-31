Ринок землі було відкрито ще 1 липня 2021 року, після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020 р. №552-IX.

Другий етап земельної реформи має збільшити вартість земельних ділянок приватної власності та, відповідно, доходи землевласників. Причому зростуть і надходження до місцевих бюджетів громад. Крім того, українським агровиробникам відкриють доступ до банківського кредитування під заставу землі.

Про нововведення інформує Мінагрополітики: