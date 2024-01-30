Саме так звучить українською правильна назва 2024 року як такого, що має 366 днів (із наголосом на 2, 3 чи 4 складі). Або касянів — на честь святого Касяна, або Касіяна.

Саме такий переклад слова «високосний» подає академічний словник 1924—33 рр. за редакцією Кримського та Єфремова, а в грінченковому 1907—1909 рр. «високосного» немає зовсім, тоді як «переступний» — є. Саме цей словник, за словами професора Пономаріва, є мірилом українськості слів: у ньому немає росіянізмів.

Слово «високосний» походить від латинського «дві шістки» й зайшло з латини в давньогрецьку, з тієї — у старослов’янську, а потім в українську — і далі спотворилося через зближення з прикметником «високий» — бо рік «вищий» на один день.

Професорка Лариса Масенко розповіла для документального фільму «Соловей співає», що в 1920-х було впроваджено насильницьку практику штучного зближення української мови з російською, яка активно запроваджувалася вже в 1930-х.

«Мені поки що не вдалося знайти редакцію словника Кримського та Єфремова 1948 року, щоб перевірити, чи не вилучили з нього слово «переступний», однак повна відсутність його у вжитку наштовхує на певні думки», — зауважує у Фейсбуці редакторка Ольга Васильєва. Наголошує: у західних слов’ян рік, що має 366 днів, — так само переступний. І додає: цікавим є те, що колись це слово було поширене й у східних областях України; наприклад, на Луганщині казали «переступний». У сербській і хорватській мовах теж є таке слово. Існує воно і в білоруській мові. У всіх слов’янських мовах це слово — похідне від праслов’янського «ступати; топтати; іти, ходити». Чому саме «переступний»? Бо, ймовірно, «переступає» інші роки, перевершуючи їх за довжиною.

А «високосний» — хай залишається в болгар і росіян, підсумовує Ольга Васильєва.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.