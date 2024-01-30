Маленькі відбивні з курячих сердечок розлітаються як насіння! Сердечка виходять м’якими та соковитими всередині, з апетитною хрумкою скоринкою.

1 кг курячих сердечок

1 неповна чайна ложка солі

чорний мелений перець

3 зубчики часнику

3 яйця

борошно

олія

Сердечка надрізати вздовж навпіл, розгорнути «книжечкою». Розкласти на дошці, накрити плівкою, відбити з обох боків. Викласти в глибоку миску, посолити, поперчити, вичавити часник, перемішати. Окремо збити яйця, посолити. Далі кожне сердечко обкачати в борошні. Занурити в яйця. Викласти щільно в сковорідку з розігрітою олією. Смажити на середньому вогні під кришкою приблизно по 3 хв. з кожного боку. Готові викласти на паперовий рушник.