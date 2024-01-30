Маленькі відбивні з курячих сердечок розлітаються як насіння! Сердечка виходять м’якими та соковитими всередині, з апетитною хрумкою скоринкою.
- 1 кг курячих сердечок
- 1 неповна чайна ложка солі
- чорний мелений перець
- 3 зубчики часнику
- 3 яйця
- борошно
- олія
Сердечка надрізати вздовж навпіл, розгорнути «книжечкою». Розкласти на дошці, накрити плівкою, відбити з обох боків. Викласти в глибоку миску, посолити, поперчити, вичавити часник, перемішати. Окремо збити яйця, посолити. Далі кожне сердечко обкачати в борошні. Занурити в яйця. Викласти щільно в сковорідку з розігрітою олією. Смажити на середньому вогні під кришкою приблизно по 3 хв. з кожного боку. Готові викласти на паперовий рушник.
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