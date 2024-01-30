На жаль, деякі захворювання потребують суворої дієти, вилучення з раціону тих чи інших продуктів, овочів і фруктів, окремих рослин (зокрема, й лікарських), принаймні обмежень у споживанні. Хоча так кортить з’їсти «заборонений плід». Та слід пам’ятати, що правильне харчування — запорука міцного здоров’я. Отож про деякі недуги і про те, чого не мало би бути на вашому столі.

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Якщо хронічний гастрит: свіжі огірки, хрін, цибуля, часник, чорна редька, цитрусові.

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Понижений тиск: ягоди калини, калиновий сік, чаї з калинового цвіту чи молодої кори.

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Хворі судини: чаї, настої з трав грициків звичайних, дудника лікарського, відвари кропиви звичайної, рути садової.

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Послаблення зору, глаукома: сіль і алкоголь шкодять найбільше.

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Хронічний гепатит: чорна редька, редиска, цибуля, хрін, гіркий перець; чаї з чебрецю, горицвіту весняного.

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Здуття живота (метеоризм): свіжий пшеничний хліб, капуста, горох, картопля.

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Хронічний холецистит, холангіт: абрикоси, лимони, ревінь, чорна редька, хрін, гіркий перець, сирі часник, цибуля, помідори; ліки з конвалії звичайної, алое деревоподібного.

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Хвороби ендокринної системи: виноград, банани, морква, картопляне пюре; обмежити вживання свіжого часнику та цибулі.

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Зоб: абрикоси, персики.

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Артрит: щавель, ревінь, кислі яблука.

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Хвороби печінки та жовчного міхура: чорна редька, редиска, гіркий перець, хрін, ревінь, часник, цибуля, лимони, абрикоси.

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Атеросклероз: горох; відвари, настоянки з конвалії звичайної.

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Гіпертонія: чаї, відвари, настої з барвінку малого, лимонника китайського.

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Кардіоневроз: чаї, відвари з лимонника китайського, чебрецю звичайного.

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Підвищена кислотність шлункового соку: кислі яблука, виноград, вишні, лимони, апельсини, мандарини, гіркий перець, хрін, свіжа капуста.

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Надмірний вміст кальцію в організмі: рибні продукти, яйця, сир.

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Імпотенція: алкоголь, насіння гарбуза; чаї, настої з ромашки, звіробою, м’яти, меліси.

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Запалення жовчних шляхів: насіння соняшника, гарбуза.

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Нетримання сечі: кавуни, виноград.

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Глисти: не вживайте солодощів!

Тарас ЛЕХМАН. м. Червоноград.