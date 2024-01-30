Невдовзі споживачі газу, що мешкають у багатоповерхівках і гуртожитках, отримуватимуть третю платіжку за газ — техобслуговування внутрішньобудинкових систем, повідомляють «Газмережі».

Сформовано орієнтовний кошторис технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в будинках. А точні суми буде визначено після проведення перших робіт на об’єкті.

Якщо договір на технічне обслуговування укладено з філією «Газмережі», інформацію можна знайти на офіційних сайтах підприємств за лінком https://grmu.com.ua/contacts/

Спосіб оплати визначено в договорі.

Передбачено оплату:

або єдиним платежем управителем від імені всіх співвласників і за їхній рахунок;

або окремими рахунками від кожного мешканця.

Дізнатись, який варіант саме у вас, можна в балансоутримувача.

Як можна дізнатись, на який час заплановані роботи саме у вашому будинку?

Періодичність залежить від строку експлуатації мереж. Так, внутрішньобудинкові системи, строк експлуатації яких складає до 25 років, мають обслуговуватись один раз на 5 років. Якщо строк експлуатації понад 25 років — раз на 3 роки.

Графіки проведення робіт наразі формуються.

Третя платіжка за газ не надходитиме кожного місяця. Розрахунки на оплату будуть надаватись у тому місяці, в якому проводитиметься технічне обслуговування за визначеним графіком. Відповідно плату за роботи нараховуватимуть раз на 3 або 5 років.