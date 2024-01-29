Київський міський Будинок природи — простір екопросвіти та дозвілля, анонсує графік виставок кімнатних рослин на І квартал.

ВИСТАВКА ФІАЛОК

9–11 лютого

15–17 березня

19–21 квітня

ВИСТАВКА КАКТУСІВ ТА СУКУЛЕНТІВ

1–2 березня

22–23 березня

12–13 квітня

17–18травня

ВИСТАВКА ТРОПІЧНИХ РОСЛИН

8–9 березня

5–6 квітня

На кожній з виставок будуть представлені як популярні види, так і рідкісні, колекційні.

Під час маркетів ви можете отримати безкоштовні консультації по догляду та відвідати лекції з рослинництва.

Додатково у Будинку природи працює акваріумний зал з тропічними прісноводними рибами та рослинами, де можна відпочити на шезлонгах і отримати консультацію з акваріумістики, або зареєструватись на найближчий еко просвітній захід.

Придбати квитки можна в день виставки на касі. Вартість пільгового — 30 грн; повний квиток — 50 грн.

Поряд знаходиться бомбосховище (метро).

АДРЕСА: м. Київ, вул. Рогнідинська, 3 (вхід з двору).