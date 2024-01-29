Київський міський Будинок природи — простір екопросвіти та дозвілля, анонсує графік виставок кімнатних рослин на І квартал.
ВИСТАВКА ФІАЛОК
9–11 лютого
15–17 березня
19–21 квітня
ВИСТАВКА КАКТУСІВ ТА СУКУЛЕНТІВ
1–2 березня
22–23 березня
12–13 квітня
17–18травня
ВИСТАВКА ТРОПІЧНИХ РОСЛИН
8–9 березня
5–6 квітня
На кожній з виставок будуть представлені як популярні види, так і рідкісні, колекційні.
Під час маркетів ви можете отримати безкоштовні консультації по догляду та відвідати лекції з рослинництва.
Додатково у Будинку природи працює акваріумний зал з тропічними прісноводними рибами та рослинами, де можна відпочити на шезлонгах і отримати консультацію з акваріумістики, або зареєструватись на найближчий еко просвітній захід.
Придбати квитки можна в день виставки на касі. Вартість пільгового — 30 грн; повний квиток — 50 грн.
Поряд знаходиться бомбосховище (метро).
АДРЕСА: м. Київ, вул. Рогнідинська, 3 (вхід з двору).
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