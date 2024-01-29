Запекти картоплю в духовці, нафарширувавши її начинкою, — що може бути простіше? І ось уже на столі — самостійна апетитна страва.

Картоплини краще взяти середні, однаково розміру, вони швидше та одночасно приготуються. Бульби промити, просушити, загорнути кожну у фольгу (можна запікати й без фольги, але так картопля вийде більш сухою). Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 45–60 хв. Бульби мають легко протикатися виделкою. А далі готуєте начинку на вибір.

З СОСИСКАМИ ТА ГІРЧИЦЕЮ

3–4 середні картоплини; 50 г тертого сиру; 2 сосиски; по 1 чайній ложці гірчиці та майонезу; 2 зубчики часнику; олія; сіль; чорний мелений перець.

Сосиски нарізати маленькими кубиками. Обсмажити в олії до рум’яності, дати охолонути. Викласти в миску сосиски, гірчицю, майонез, вичавлений часник, перемішати.

Картоплини розрізати навпіл, вибрати ложкою м’якоть, залишивши стінки цілими. Половинки бульб посолити, поперчити. Змішати картопляне пюре з сосисками, посолити, поперчити. Наповнити картопляні човники фаршем. Притрусити сиром. Поставити в духовку. Запікати при 190 градусах до розплавлення сиру (близько 10 хв.).

ЖУЛЬЄН У ЧОВНИКАХ

6–7 середніх картоплин; 200 г курячого філе; 200 г печериць; 1 середня цибулина; 100 г твердого сиру; 150 г сметани; 1 чайна ложка борошна; сіль; перець; олія.

Філе відварити в підсоленій воді 20 хв. від закипання, охолодити. Нарізати маленькими кубиками. Цибулину та гриби нарізати дрібними кубиками. Обсмажити цибулю в олії до золотавості. Додати гриби, смажити разом до випаровування рідини. Посолити, поперчити, додати філе, перемішати. Присипати борошном, перемішати. Додати сметану. Тушкувати на маленькому вогні 3–5 хв.

Розкласти жульєн у картопляні половинки (вибравши м’якоть). Притрусити тертим сиром. Запікати при 190 градусах до розплавлення сиру (близько 10 хв.). За бажання можна й довше, до хрусткої скоринки.

ФЕРМЕРСЬКА

5 картоплин; 100 г сметани; 200 г кисломолочного сиру; 50 г вершкового масла; 100 г твердого сиру; сіль; перець; зелена цибуля.

Запечену картоплю розрізати навпіл, вибрати м’якоть, посолити, поперчити. Змішати картопляне пюре, розтоплене масло, сметану, кисломолочний сир і тертий твердий сир. Додати посічену зелень, посолити, поперчити, перемішати. Наповнити бульби сирним фаршем. Запікати при 190 градусах близько 15 хв.