Прошу «Порадницю» розповісти про традицію соборування у Великий піст.

Марина. Харківська область.

Соборування, або Єлеосвячення, — церковне Таїнство для отримання зцілення, яке спершу звершувалося через покладання рук (Діян. 28.8–9), а потім було замінене помазуванням єлеєм: «Чи хто з вас занедужає, нехай покличе пресвітерів Церкви і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім’я Господнє. І молитва віри зцілить недужого, і підведе його Господь; і якщо він гріхи вчинив, простяться йому» (Як. 5.14–15). Церква вчить, що соборування звершується над православними християнинами старше 7 років, які страждають на тілесні й душевні недуги. Недуги душі, які, зокрема, можуть проявлятися важким духовним станом (смутком, скорботою, відчаєм) можуть бути наслідком нерозкаяних гріхів, а також тих гріхів, які сама людина не визнає такими. Не звершується це Таїнство над хворими без свідомості, психічно хворими, біснуватими. Отож соборування може звершуватися не лише над важко хворими людьми, але й над тими, які на перший погляд видаються здоровими. Особливої підготовки для цього не потрібно, але зазвичай перед соборуванням людина має сповідатися і причаститися. Таким чином через це Таїнство вона отримує зцілення тілесне, а також відпущення гріхів, але не свідомо замовчаних під час сповіді, а забутих чи не усвідомлених. Важливо знати: до соборування небажано приступати часто. Окрім індивідуального Таїнства за конкретної потреби, загальне соборування зазвичай відбувається в дні Великого посту, тож не упускаймо можливості отримати від Церкви благодатний дар зцілення душі й тіла, кажуть у ПЦУ.

Шукала відповідь Ольга ВОЛИНСЬКА.