Три місяці тому донька народила донечку. Як відомо, держава надає для новонароджених допомогу, так званий «Пакунок малюка», де є все необхідне для малечі в перші місяці її життя. Але в доньки досі не було можливості оформити цю допомогу. Підкажіть, чи можна замість «Пакунка малюка» отримати гроші?
Валентина Василівна.
Авжеж, можна. В 2024 році грошова компенсація становить 7689 грн. Звернутися за її отриманням потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців із дня народження дитини, наголошують у Мінсоцполітики.
Кошти перераховують на спеціальний відкритий у Приватбанку рахунок і використовують виключно на придбання дитячих товарів у закладах торгівлі, які приєдналися до пілотного проєкту з монетизації «Пакунка малюка». Реєстр таких закладів можна знайти на сайті відомства.
Як оформити грошову компенсацію
- Через особисте звернення до управління соцзахисту або ЦНАП за місцем проживання/перебування.
- Надіславши заяву з необхідними документами поштою до управління соцзахисту райдержадміністрації.
- Скориставшись послугою «єМалятко» на порталі «Дія».
Потрібні документи:
- заява за наданим вам зразком;
- відомості щодо свідоцтва про народження дитини або його копія;
- копія посвідки на постійне або тимчасове проживання (для іноземців і осіб без громадянства);
- копія рішення про встановлення опіки (в разі встановлення опіки над дитиною);
- код платника податків;
- копія рішення про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);
- довідка з пологового, що не отримували «Пакунок малюка»;
- особовий банківський рахунок зі спеціальним режимом використання.
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