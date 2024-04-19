Три місяці тому донька народила донечку. Як відомо, держава надає для новонароджених допомогу, так званий «Пакунок малюка», де є все необхідне для малечі в перші місяці її життя. Але в доньки досі не було можливості оформити цю допомогу. Підкажіть, чи можна замість «Пакунка малюка» отримати гроші?

Валентина Василівна.

Авжеж, можна. В 2024 році грошова компенсація становить 7689 грн. Звернутися за її отриманням потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців із дня народження дитини, наголошують у Мінсоцполітики.

Кошти перераховують на спеціальний відкритий у Приватбанку рахунок і використовують виключно на придбання дитячих товарів у закладах торгівлі, які приєдналися до пілотного проєкту з монетизації «Пакунка малюка». Реєстр таких закладів можна знайти на сайті відомства.

Як оформити грошову компенсацію

Через особисте звернення до управління соцзахисту або ЦНАП за місцем проживання/перебування. Надіславши заяву з необхідними документами поштою до управління соцзахисту райдержадміністрації. Скориставшись послугою «єМалятко» на порталі «Дія».

Потрібні документи: