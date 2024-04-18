Перевірений рецепт традиційної паски. Замініть родзинки всередині волоськими горіхами — повірте, буде дуже смачно та хрумкотно.

Для тіста:

500 г борошна

20 г свіжих дріжджів

150 мл молока (+50 мл для замочування горіхів)

150 г цукру

100 г вершкового масла 82,5% (+20 г для змащування форми)

8 жовтків (розмір С1)

цедра 2 апельсинів

50 г волоських горіхів

дрібка солі

Для глазурі:

2–3 білки (80 г)

200 г цукрової пудри

10 г желатину (порошок)

70–100 мл води

1 упаковка цукрового декору (за бажання)

Горіхи не надто дрібно порубайте, залийте 50 мл молока, залиште на столі. Для опари в миску розкришіть дріжджі, влийте тепле молоко (36 градусів), додайте 1 столову ложку цукру. Перемішайте, щоб все розчинилося. Поставте опару в тепло на 20 хв., доки маса почне трішки збільшуватися, а на поверхні з’являться бульбашки.

Жовтки викладіть у миску, додайте цукор, збийте віночком до об’єднання інгредієнтів. В опару додайте борошно, сіль і влийте яєчно-цукрову суміш. Перемішайте, зробіть з тіста кулю, покладіть в глибоку миску, накрийте рушником і поставте в тепло на 20 хв.

Тісто обімніть, додайте розтоплене та охолоджене масло, горіхи разом із молоком і цедру апельсинів. Добре вмішайте інгредієнти, щоб рівномірно розійшлися. Знову перекладіть тісто в глибоку ємність, накрийте рушником і поставте в тепло на 1,5 год.

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів і обімніть тісто. У мене одна велика роз’ємна залізна форма діаметром 15 см та висотою 13 см. На її дно вистеліть пергаментний папір і змастіть 20 г вершкового масла. З тіста зробіть кулю та викладіть у форму. Воно має зайняти 2/3 її об’єму. Можна взяти маленькі форми, щоб вийшло більше пасок. Знову накрийте паску рушником і поставте в тепло на 30 хв., вона має добре піднятися.

Поставте паску випікатися на 50 хв. за температури 180 градусів у режимі верхнього та нижнього нагріву. Верх має добре підрум’янитися. Дістаньте готову паску та залиште повністю охолонути у формі.

Для глазурі в невеличку миску всипте желатин та залийте 70–100 мл води, яка має повністю його покрити. Залиште набухати на 15 хв. Для однієї великої паски мені потрібно 80 г білка — це приблизно з 2–3 яєць. Збийте їх із цукровою пудрою до стійких піків. Зробіть парову баню. В миску, яка зверху, перекладіть набухлий желатин, нагрівайте та перемішуйте його віночком, поки стане рідким. Як це станеться, зніміть з парової бані та тонкою цівкою вливайте в білкову суміш, перемішуючи віночком. Залиште хвилин на 5–10, щоб глазур трохи загусла.

Змастіть глазур’ю охолоджену паску. За бажання прикрасьте цукровим великоднім декором.