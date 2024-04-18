Дбати про високі врожаї картоплі слід ще з моменту посадки. Хочу розповісти, які добрива можна закладати в лунки.
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА
Їх за потреби комбінують, при внесенні обов’язково ретельно змішують із землею, а потім висаджують картоплю.
Сечовина — ст.л. на лунку.
Аміачна селітра — 5–10 г.
Суперфосфат — 5–10 г.
Нітроамофоска, азофоска — 10–15 г.
ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА
Перегній або компост — 200 г на лунку.
Зола. Щодо золи, то відгуки господарів про неї різні; дехто наголошує, що зола має лужну реакцію, а отже, створює сприятливі умови для розвитку парші. Прихильники такого підживлення рекомендують закладати максимум 2 ст.л. золи в кожну лунку, змішавши її з ґрунтом. Не вносять на лужних ділянках.
Курячий послід — розбавляють водою 1:20, настоюють 3 дні та поливають лунку перед посадкою.
Тютюновий пил — ст.л. Відлякуватиме колорадського жука та інших шкідників.
Лушпиння цибулі — жменя на лунку, вона збагатить землю корисними речовинами й захистить від дротяника.
Зелене добриво — заповнити на дві третини діжку кропивою та іншими бур’янами, додати 70 г сечовини та до країв залити водою. Обмотати плівкою, в якій зробити кілька отворів. Настояти 10–15 днів, розбавити водою 1:10 та полити кожну лунку.
Комбіноване добриво — по 2 кг золи та амофосу та 1 кг тютюнового пилу. Змішати та вносити по ст.л. на лунку.
Не можна вносити в лунку свіжий гній і хлорвмісні добрива. Також слід чітко дотримуватися норм внесення, не перевищуючи їх.
Леся МАРТИНЕНКО. Черкаська обл.
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