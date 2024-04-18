Дбати про високі врожаї картоплі слід ще з моменту посадки. Хочу розповісти, які добрива можна закладати в лунки.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Їх за потреби комбінують, при внесенні обов’язково ретельно змішують із землею, а потім висаджують картоплю.

Сечовина — ст.л. на лунку.

Аміачна селітра — 5–10 г.

Суперфосфат — 5–10 г.

Нітроамофоска, азофоска — 10–15 г.

ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА

Перегній або компост — 200 г на лунку.

Зола. Щодо золи, то відгуки господарів про неї різні; дехто наголошує, що зола має лужну реакцію, а отже, створює сприятливі умови для розвитку парші. Прихильники такого підживлення рекомендують закладати максимум 2 ст.л. золи в кожну лунку, змішавши її з ґрунтом. Не вносять на лужних ділянках.

Курячий послід — розбавляють водою 1:20, настоюють 3 дні та поливають лунку перед посадкою.

Тютюновий пил — ст.л. Відлякуватиме колорадського жука та інших шкідників.

Лушпиння цибулі — жменя на лунку, вона збагатить землю корисними речовинами й захистить від дротяника.

Зелене добриво — заповнити на дві третини діжку кропивою та іншими бур’янами, додати 70 г сечовини та до країв залити водою. Обмотати плівкою, в якій зробити кілька отворів. Настояти 10–15 днів, розбавити водою 1:10 та полити кожну лунку.

Комбіноване добриво — по 2 кг золи та амофосу та 1 кг тютюнового пилу. Змішати та вносити по ст.л. на лунку.

Не можна вносити в лунку свіжий гній і хлорвмісні добрива. Також слід чітко дотримуватися норм внесення, не перевищуючи їх.

Леся МАРТИНЕНКО. Черкаська обл.