Невибаглива та життєстійка великоплідна журавлина — знахідка для власників невеликих ділянок. Рослини щороку дають рясний урожай великих, розміром із вишню, ягід. Варто лише дотримуватися простих правил агротехніки.

ВИБІР ДІЛЯНКИ

Багато хто впевнений: журавлина росте на болоті, тому й на присадибній ділянці для її посадки потрібно вибирати низини або створити умови з підвищеним зволоженням ґрунту. Але! На болотах журавлина росте на високих купинах (понад 40 см). І неодмінно — на сонячних (!) прогалинах (у тіні не буде врожаю). Тому вирощувати журавлину треба на помірно вологому ґрунті. І має він бути лише кислий (рН — 4,5–5).

САДЖАНЦІ

Для посадки краще купуйте саджанці із закритою кореневою системою. Висаджуйте з грудкою землі в лунки завглибшки до 10 см і діаметром 8–10 см, на відстані 20–30 см один від одного.

ЗАХИСТ ВІД ВІТРУ

Ділянку розбийте серед дерев або інших насаджень (але щоб вони не затіняли журавлину!). Цей захід корисний для ефективного запилення та зниження випаровування води влітку, а взимку — для збереження снігового покриву.

ПІДГОТОВКА ГРУНТУ

Земля має бути пухкою, повітропроникною. Підготуйте ділянку на основі верхового торфу. Зніміть верхній шар ґрунту (на глибину 20–25 см) та заповніть траншею чистим верховим торфом. Його можна замінити сумішшю будь-якого виду торфу, тирси, опалої хвої та перепрілої лісової підстилки (приблизно в рівних частинах). Поверхню посипте сіркою (40–60 г на кв.м). Субстрат перемішайте, ущільніть і замульчуйте піском шаром 4–5 см.

ПОЛИВ

Неприпустиме пересушування ділянки! Тонкі волосяні мочкуваті корені журавлини перші два роки життя не здатні виносити пересихання більше одного тижня. Якщо немає дощів, молоді рослини поливають не менше разу на тиждень. Зберегти вологу в ґрунті допоможе мульчування торфом, тирсою.

ПРОПОЛКИ

Перші роки не допускайте, щоби бур’яни заглушали журавлину. Потім ягідник розростеться щільним килимом — і потреба у прополках відпаде.

ПІДЖИВЛЕННЯ

Найкраще використовувати готові комплексні мінеральні добрива для вересових рослин (за інструкцією).

Важливо! Журавлина не любить органіку — гній, пташиний послід тощо.

ПІСКУВАННЯ

Посадки журавлини мульчую піском — раз на 2 роки розсипте його по поверхні шаром 2–3 см. На великих площах робити це можна взимку, на компактних ділянках — навесні (до початку вегетації).

ЗАПИЛЕННЯ

Пилок журавлини важкий, тому його переносить не вітер, а комахи — бджоли, та особливо джмелі. Їм треба створити умови для роботи: не скошуйте навколо плантації частину трави, оскільки гнізда джмелі влаштовують у високій траві в землі.

ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБ

Ослаблені рослини можуть уражувати грибкові хвороби. Допоможуть обробки фунгіцидами. Наприклад, у березні–квітні обробіть бордоською рідиною (100 г на 10 л води). Після початку зростання тричі з інтервалом у 7–10 днів обприскайте кущі розчином будь-якого фунгіциду.

Восени після збирання ягід і почервоніння листя повторіть обробку бордоською рідиною.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.