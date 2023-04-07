Спробуйте посмажити на сковорідці макарони з курячими сердечками, просочені томатним соусом, — виходить значно смачніше, ніж готувати кожен продукт окремо.

400 г макаронів

500 г курячих сердечок

1 чайна ложка солі

чорний мелений перець

олія

1 середня цибулина

1 середня морквина

2 столові ложки томатної пасти

маленький лавровий листок

Сердечка помити, обрізати зайве, розрізати навпіл. Цибулину нарізати дрібними кубиками, морквину крупно натерти. У розігрітій олії обсмажити сердечка до випаровування рідини. Додати цибулю та моркву — смажити разом 2—3 хв.

Покласти пів чайної ложки солі, перець — за смаком, лавровий листок, томат, перемішати, смажити 1 хв. Влити 300 мл гарячої води, накрити кришкою, тушкувати до готовності сердечок (20—25 хв.). Викласти макарони, влити 800 мл води, посолити. Готувати під кришкою 10 хв. (для макаронів із твердих сортів пшениці), помішуючи. Подавати відразу.