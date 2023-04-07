Дніпрянці Тамарі БАЛАБІ (на знімку) вже за 80, але вона настільки енергійна, харизматична та струнка, що їй рідко дають більше 70-ти. І це за повної відсутності макіяжу! Та головне — Тамара Іванівна охоче ділиться з оточуючими своїми секретами здоров’я, молодості та краси. Щоправда, аби їх наслідувати, потрібен не тільки правильний настрій, а й велика сила волі.

ДО 50-ТИ ЖИЛА, ЯК УСІ

— Знайомі часто роблять мені компліменти, але зовнішність для мене — не головне, вона лише відображає мій внутрішній стан — як духовний, так і фізичний, — зізнається Тамара Іванівна. — Скажу вам більше: за останні 30 років я не випила жодної пігулки, а про застуду та грип майже не згадую. Але так було далеко не завжди.

За словами дніпрянки, залізним здоров’ям чи особливою життєвою філософією вона ніколи не відрізнялася — жила, як усі: працювала бухгалтером, виховувала з чоловіком трьох синів, а проблеми із самопочуттям вирішувала в міру їх виникнення. Але в 51 рік на нашу героїню чекав справжній удар долі: вона втратила коханого чоловіка.

ЛІКАРІ РОЗВОДИЛИ РУКАМИ

— У той тяжкий час сама була на межі життя та смерті, в мене не залишилося ані сил, ані енергії для подальшого існування, — згадує Тамара Іванівна. — Місяцями ходила по лікарях, моя амбулаторна картка була неймовірної товщини, що тільки в мене не знаходили — і діабет, і гастрит, і гіпертонію, але ніякі ліки не допомагали. Й одного ранку я зрозуміла, що зможу допомогти собі тільки сама, змінивши внутрішній настрій, думки та спосіб життя. Тим більше, що мала заради кого жити, адже молодшому синові на момент смерті чоловіка виповнилося лише 14 років.

Звісно, зміни в житті нашої героїні відбулися не за один день. Вона читала спеціалізовану літературу, експериментувала з різними методиками оздоровлення, народними засобами, траволікуванням й інтуїтивно підбирала те, що їй підходить. Перші стійкі позитивні результати стали помітні лише за рік, але вони переконали жінку в тому, що вона — на правильному шляху.

ЇЇ ЗАПОВІДІ

— Не стверджую, що знайшла якусь універсальну методику, це все дуже індивідуально, — каже Тамара Іванівна, — але буду дуже рада, якщо мої поради допоможуть комусь стати здоровішим і щасливішим. Ось основні «заповіді здоров’я», за якими живу.

✔ Починаю ранок зі склянки води, в яку додаю по чайній ложці меду та домашнього яблучного оцту.

✔ Роздільно харчуюсь: не їм хліб із м’ясом, картоплю з рибою тощо. Вживаю багато свіжої зелені (петрушки, кропу, селери, зеленої цибулі, базиліку, кінзи), яка вдосталь повинна бути на столі будь-якої пори року. Не їм нічого смаженого та копченого. Не переїдаю.

✔ Цукерки, торти, цукор — для мене табу, замінюю їх медом і сухофруктами.

✔ Практично не п’ю «фабричного» чаю — заварюю його з м’яти, липи, листя смородини чи гілочок малини, дикої груші, вишні, яблуні.

✔ Майже не відвідую продуктових відділів у супермаркетах. Овочі та фрукти намагаюся вирощувати на власній ділянці, а решту продуктів купую на ринку, де є можливість переконатися в тому, що вони свіжі та домашні.

✔ Не курю та практично не вживаю спиртного. Лише зрідка можу дозволити собі 30—50 г червоного сухого чи домашнього вина.

✔ Намагаюся більше бувати на свіжому повітрі (в моєму будинку завжди відкрита кватирка) і регулярно давати організму фізичне навантаження: влітку — це робота на землі, прогулянки пішки, взимку — зарядка.

✔ Не дивлюсь телевізор, за винятком випусків новин. Вважаю, що телешоу та серіали крадуть наш час, заважаючи жити реальним життям і отримувати від нього задоволення.

✔ Намагаюся тренувати не тільки тіло, а й розум: багато читаю, кілька років тому пішла навчатись в «Університет третього віку» за спеціальною освітньою програмою для пенсіонерів, що діє в Дніпрі.

✔ Ніколи ні на кого не гніваюсь і не ображаюсь, адже негативні емоції та думки руйнують, перш за все, наш власний організм.

✔ Не піддаюся загальним паніці та страху, керую своїми думками, постійно даю собі позитивні настанови: я молода, здорова, сильна; не захворію, навіть якщо буде епідемія чи пандемія тощо.

✔ Намагаюся не перевантажувати організм «хімією»: практично не користуюся декоративною косметикою, лаком для волосся. Вмиваюсь трав’яними відварами, а замість крему для обличчя використовую натуральні олії та маски із вершків і жовтка.

Ірина КАДЧЕНКО.