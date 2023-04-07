Виключний перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації, встановлено ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Такими особами є:

працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями;

особи з інвалідністю;

визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину до 18 років;

виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя);

у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи;

у яких на утриманні діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності;

опікуни недієздатних осіб;

які мають неповнолітню дитину, якщо один із подружжя проходить військову службу;

працівники військового управління та правоохоронних органів;

студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою;

наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо).

Щоб отримати відстрочку, потрібно звернутись із заявою та документами, що підтверджують право на неї, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) за місцем військового обліку або призову. Заяву мають зареєструвати, розглянути та за результатами надати відповідну виписку з книги протоколів.

Варто врахувати, що отримати відстрочку від призову на підставі вищезазначеної ст. 23 можна лише до моменту набуття статусу військовослужбовця. Після зарахування до особового складу військової частини ви не зможете подати заяву про відстрочку, навіть якщо маєте для цього підстави.