Чудові паски за нашим сімейним рецептом. М’які, ніжні, з волокнистою текстурою та вологим м’якушем. Усі продукти мають бути кімнатної температури.

На 3 паски (діаметр форми 11 см, висота 8,5 см)

Тісто:

100 мл теплого молока

25 г свіжих дріжджів

200 г цукру

80 г вершкового масла

550—570 г борошна

3 жовтки (від середніх яєць)

0,5 чайної ложки солі

дрібка ваніліну

200 г сметани (20—25%)

Додатки:

цедра 1 апельсина

2 столові ложки коньяку (за бажання)

чверть чайної ложки куркуми (для кольору)

150—200 г родзинок

1. У теплому молоці розвести 1 столову ложку цукру (від зазначеної кількості) та дріжджі. Всипати 3 столові ложки борошна (від зазначеної кількості), перемішати опару, поставити в тепло до появи пінної шапочки (близько 15 хв.).

2. До жовтків додати цукор, ванілін, сіль — збити міксером до пишності. За бажання додати куркуму — вона надасть тісту насиченого жовтого кольору. Викласти сметану, цедру, недовго збити. Додати коньяк (за бажання) — завдяки цьому паски довго не черствітимуть. Сам алкоголь не відчуватиметься в тісті.

3. Додати опару до рідких інгредієнтів, перемішати виделкою. Поступово всипати 400 г просіяного борошна, перемішати — тісто виходить липким. Накрити миску рушником, поставити в тепло на 1 год. до підйому вдвічі.

4. Родзинки на 5 хв. запарити окропом, воду злити, родзинки просушити. Залити соком половини апельсина, дати набухнути. Тісто, що підійшло, викласти на присипаний борошном стіл. Вмісити борошно, що залишилось, — тісто виходить м’яким, але трохи липкуватим. По шматочку вмішувати розм’якшене масло. Ретельно вимісити (близько 15 хв.) — тісто вийде гладеньким, еластичним і не липнутиме до рук. Викласти в змащену олією миску, поставити на 1 год. в тепло до збільшення удвічі.

5. Викласти тісто на стіл, борошном вже не присипати. Вмісити родзинки. Розділити на 3 рівні порції. Сформувати колобки (бажано, щоб зверху не було родзинок, бо пригорять). Заповнити форми. Накрити рушником, залишити в теплі на 1 год., щоб збільшились удвічі.

6. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку (рівень трохи нижчий за середній). Випікати приблизно 40 хв. Якщо побачите, що верхівки почали сильно рум’янитися, прикрити їх фольгою. Дістати з духовки. Викласти «на бочок», щоб охололи.

Смачного Великодня!

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.