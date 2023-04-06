Виростити самостійно розсаду — справа клопітка, часом навіть невдячна. І насіння вибрали якісне, і ґрунт приготували, і сходи зійшли дружно, але… Нерідко вона витягується, падає, гине, а час втрачено. Доводиться купувати.

1. Вибираючи розсаду білоголової капусти, звертайте увагу на листя, стебло та коріння. У здорової листя рівномірного кольору, глянсове, із сизим нальотом, міцно прикріплене до стеблинки. По ньому можна визначити, яким буде майбутній качан. Якщо велике, то й качан виросте великим; округлої форми — качан буде округлим. Овальний плід дасть розсада, в якої листя витягнутої, подовженої форми.

Злегка фіолетовий відтінок стеблинки свідчить про загартовану розсаду. Зазвичай у такої міцна коренева система. Це найкраща розсада. Важливо, щоб коріння було однорідне, біле, соковите, без наростів, потовщень, ознак кили.

2. Розсада перцю повинна мати 8—12 листків із рівними відстанями між ними (міжвузлями), з міцним стеблом. Колір верхнього листя повинен бути трохи світлішим, ніж нижнього. Якщо розсада має однаково забарвлене листя темно-зеленого кольору, вона хворітиме.

Розсаду зі світлим листям краще не брати. Від квітучої розсади перцю теж краще відмовитись. Адже вона може скинути зав’язь. Краще обрати розсаду зі сформованими бутонами.

3. Розсаду томатів обирають за висотою. Нехай буде присадкуватою, із густим листям. Стебло має бути міцним, товщиною з олівець. Звертайте увагу на сім’ядольне листя. У доброї розсади воно посаджене низько, не витягнуте, підсім’ядольне коліно — коротке. Листя не повинно бути темно-зеленим, така розсада вважається перегодованою азотом. І при найменшому похолоданні страждатиме. Порівняно з перцями томати можна вибирати зі сформованими квітковими кистями. Вони не такі примхливі.