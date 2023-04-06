«Одягнiться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощiв диявольських, бо наша боротьба не проти крови i плотi», — звертається в Посланні до ефесян святий апостол Павло (Еф. 6:11), наголошуючи: головна боротьба проти диявола — не тілесна, а духовна, тож лише фізичної зброї для цього замало; аби перемогти зло, «приймiть повну зброю Божу» (Еф. 6:13), — навчає апостол.

І далі пояснює, про що саме йдеться: «Отже, станьте, пiдперезавши стегна вашi iстиною‚ i зодягнувшись у броню праведности, i взувши ноги в готовнiсть благовiстити мир; а понад усе вiзьмiть щит вiри, яким зможете погасити всi розпеченi стрiли лукавого; i шолом спасiння вiзьмiть, i меч духовний, що є Слово Боже» (Еф. 6:14—17). Таким чином, апостол співвідносить із елементами військового одягу тих часів шість елементів духовної зброї: пояс істини, броню праведності, взуття благовіщення миру, щит віри, шолом спасіння і меч Слова Божого, а в наступних рядках Послання називає ще й сьомий — молитву.

Логічно, що в цьому переліку найперше названо істину; адже диявол у Священному Писанні названий «батьком неправди». Тож, підперезавшись істиною, ми не заплутаємося у брехні диявола. Так само римські воїни підперезувалися поясами, аби туніка не заважала при ходьбі.

Якщо тулуб римського воїна захищала від важких поранень броня, то християнина захищає праведність, тобто вірність істинній правді та справедливості, добрі справи, які звершує людина. Таким чином оберігаємо серце від спокус диявольських, а душу — від його злих нападів.

Взуття завжди важливе для воїна: адже на його шляху часто трапляються небезпечні перешкоди та ворожі пастки. Тож «взутися у благовістя миру» — бути готовим іти вперед, долаючи перешкоди, несучи благу звістку та мир усьому світу.

Щитом римський воїн захищався від стріл і ворожих ударів. Нам же щит віри потрібний для захисту від нападів диявола й навіюваних ним сумнівів щодо істини, віри, правди, Слова Божого. Шолом прикриває голову, критично важливу частину тіла людини. Взяти шолом спасіння — зрозуміти мету життя християнина, яка включає спасіння, зцілення, надію на вічне життя. «Незахищена» шоломом спасіння людина легко піддасться духовному обману, не встоїть під ударами хибних доктрин. Духовний меч Слова Божого — єдина зброя, яка може використовуватись і для атаки, і для захисту, що свідчить про її силу.

А сьомий атрибут — молитва — увінчує це довершене «вбрання» духовного воїна, яким має бути кожен християнин. Тож мусимо використовувати всю зброю, яку дарував нам Господь для перемоги над злом і темрявою, пояснюють у ПЦУ.

Шукала відповідь Ольга ВОЛИНСЬКА.