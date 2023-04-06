Протягом того періоду часу, коли пенсіонери працюють, їхній страховий стаж збільшується. Відповідно збільшується й розмір пенсії, на який вони мають право, виходячи з оновленого, збільшеного страхового стажу.

Тож із 1 квітня здійснюється перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів, повідомляють у Мінсоцполітики, зазначаючи, що підвищення буде суто індивідуальним і залежатиме від того, яким є стаж пенсіонера зараз, та співвідношення його зарплати й середньої заробітної плати по країні, що обчислюється для обрахунку пенсій, тобто коефіцієнта заробітку.