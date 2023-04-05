Кіфлики по-закарпатськи — смачне, розсипчасте печиво з пісочного тіста. Випічка з використанням йогурту дуже смачна, а додавання горішків і спецій надасть їй особливого шарму.
На 24 печива
Тісто:
- 1 яйце
- 140 г густого йогурту без добавок (сметани 10%)
- 100 г м’якого вершкового масла
- 270—300 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- дрібка солі
Начинка:
- 100 г ядер волоських горіхів
- 80 г цукру
- 1 чайна ложка кориці
У мисці трохи збовтати яйце з сіллю. Викласти йогурт (сметану), перемішати. Додати масло, перемішати виделкою (міксером). Всипати частину борошна з розпушувачем, ретельно перемішати. Поступово всипати борошно, що залишилося. Готове тісто виходить м’яким і не липне до рук. Покласти в пакет і залишити в холодильнику на 15 хв.
Горіхи подрібнити на крихту. Висипати в миску. Додати цукор і корицю, перемішати. Третину начинки насипати на стіл, на неї — тісто. Присипати його борошном, розкачати на коло 3 мм завтовшки. На тісто рівномірно викласти решту начинки, розподілити. Коло розрізати на 24 рівні трикутники. Кожен згорнути від широкого краю до центру, як звичайні рогалики. Викласти на застелене пергаментом деко. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15—20 хв.
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