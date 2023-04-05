Кіфлики по-закарпатськи — смачне, розсипчасте печиво з пісочного тіста. Випічка з використанням йогурту дуже смачна, а додавання горішків і спецій надасть їй особливого шарму.

На 24 печива

Тісто:

1 яйце

140 г густого йогурту без добавок (сметани 10%)

100 г м’якого вершкового масла

270—300 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

дрібка солі

Начинка:

100 г ядер волоських горіхів

80 г цукру

1 чайна ложка кориці

У мисці трохи збовтати яйце з сіллю. Викласти йогурт (сметану), перемішати. Додати масло, перемішати виделкою (міксером). Всипати частину борошна з розпушувачем, ретельно перемішати. Поступово всипати борошно, що залишилося. Готове тісто виходить м’яким і не липне до рук. Покласти в пакет і залишити в холодильнику на 15 хв.

Горіхи подрібнити на крихту. Висипати в миску. Додати цукор і корицю, перемішати. Третину начинки насипати на стіл, на неї — тісто. Присипати його борошном, розкачати на коло 3 мм завтовшки. На тісто рівномірно викласти решту начинки, розподілити. Коло розрізати на 24 рівні трикутники. Кожен згорнути від широкого краю до центру, як звичайні рогалики. Викласти на застелене пергаментом деко. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15—20 хв.