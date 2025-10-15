Якщо вас часто турбує закладеність носа, безсоння та відчуття загальної розбитості, варто відвідати отоларинголога й виключити деформацію носової перегородки. «Порадниця» розібралася, чому вона виникає й чим небезпечна.

У чоловіків зустрічається частіше

— Викривлення носової перегородки — це патологічна зміна форми кісткової або хрящової тканини в ділянці поділу порожнини носа на дві половини, — пояснює лікар-отоларинголог Ірина КІЦ (на знімку). — Це призводить до порушення нормального положення перегородки, та як наслідок — дихальної функції.

Рівна перегородка носа забезпечує рівномірний розподіл навантаження на обидва носових ходи, а також швидке прогрівання й очищення повітря, що надходить. У результаті її викривлення збільшується навантаження на один із ходів, що підвищує ризик розвитку запальних, інфекційних та алергічних захворювань порожнини носа.

Патологію вважають дуже поширеною. У чоловіків вона зустрічається частіше, ніж у жінок. В особливій групі ризику — спортсмени, які займаються контактними, ігровими або екстремальними видами спорту — це бокс, єдиноборства, хокей, футбол, баскетбол, паркур, сноубординг тощо.

Причина

За словами фахівчині, у більшості випадків викривлення перегородки відбувається внаслідок різних травм. Механічні пошкодження, які часто супроводжуються переломами кісток черепа або хряща перегородки, можуть траплятися у процесі пологів чи в будь-якому віці.

Також причиною проблем із перегородкою бувають фізіологічні фактори: спадкова схильність, нерівномірний зростання кісток черепа, невідповідність періодів зростання й розвитку кісткової та хрящової тканини.

Зрештою, винуватцями викривлення можуть стати різні патологічні утворення в носовій порожнині: поліпи та пухлини, а також хронічні запальні захворювання носоглотки: аденоїдит, риносинусит. Це спричиняє постійну закладеність носа й гіпертрофію однієї з носових раковин, що призводить до деформації перегородки.

Буває також вроджена форма викривлення носової перегородки.

Як проявляється

Основна ознака викривленої перегородки — ускладнене носове дихання. При цьому проблема наростає поступово: спочатку людина ледь помічає дискомфорт, потім виникає постійна сухість і печіння в носі, відчуття закладеності носа та першіння в горлі через перехід на дихання ротом і пересихання слизової.

До додаткових симптомів відносять частий нежить, гучне хропіння, періодичні зупинки дихання уві сні (синдром обструктивного апное). Крім того, пацієнта можуть турбувати носові кровотечі, порушення нюху, зниження слуху, зміна тембру голосу, головні болі, а також загальна слабкість і швидка стомлюваність.

При виражених деформаціях виникають також естетичні дефекти — помітна асиметрія носа, поява горбинки або кривизни спинки носа.

Діагностику проводить ЛОР

— Обстеженням пацієнта з підозрою на викривлення носової перегородки займається ЛОР-лікар, — каже Ірина Кіц. — Він проводить зовнішній огляд, пальпує носову ділянку, визначає ступінь деформації й рівень порушення функцій дихання та нюху. З обстежень проводять риноскопію — візуальний огляд носової порожнини й носоглотки з використанням спеціальних інструментів, а також рентгенографію носа та придаткових пазух. Для визначення складних деформацій може бути рекомендована КТ черепа й ендоскопічне обстеження носоглотки.

Основний метод лікування — операція

У легких випадках можливе лікування без оперативного втручання, спрямоване на усунення неприємних симптомів. Для цього призначають протинабрякові й антигістамінні препарати, назальні спреї з глюкокортикоїдами, що зменшують запалення та полегшують дихання. Також для виправлення форми перегородки іноді застосовують малотравматичні лазерні методики.

Але повністю позбутися викривлення носової перегородки можна тільки за допомогою спеціальної операції — септопластики. Показаннями для неї є порушення повноцінного носового дихання, сильні кровотечі з носа, постійне хропіння й порушення сну, втрата нюху, часті простудні та алергічні захворювання, виражений естетичний дефект. У післяопераційний період пацієнту призначають антибіотики, знеболювальні та протизапальні засоби. Повне відновлення зазвичай триває кілька місяців.

Лікування викривлення носової перегородки ефективне в 90 відсотках випадків. Після операції збільшується прохідність носових ходів, відновлюється носове дихання та поліпшується загальне самопочуття.

Ірина КАДЧЕНКО.