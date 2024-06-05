Якщо у вас підписано декларацію з терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем, ви маєте право отримати безоплатно визначений перелік досліджень, які входять до Програми медичних гарантій, нагадують у пресслужбі Національної служби здоров’я України. У випадку відмови в наданні послуг чи вимаганні коштів за них пацієнти можуть звернутися до НСЗУ зі скаргою.

Куди звертатися

Передусім слід адресувати звернення головному лікарю медичного закладу. Якщо він не вирішує проблему — до місцевого департаменту охорони здоров’я або НСЗУ.

Скаргу, адресовану НСЗУ, можна залишити кількома способами:

заповнити форму на сайті НСЗУ в розділі «Громадянам»;

зателефонувати за безкоштовним номером контакт-центру — 16-77;

надіслати офіційний лист на електронну пошту info@nszu.gov.ua або на поштову адресу: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073;

написати звернення під час особистого прийому громадян за тією ж адресою.

Що писати у скарзі

НСЗУ рекомендує надати в тексті скарги якомога більше фактів і доказів вимагання коштів чи відмови в наданні послуг. До звернення варто додати чеки з аптек, фото чи відео, а також імена медичних працівників, які порушили право на медичну допомогу.

Також у змісті скарги слід вказати:

прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження;

дату події порушення;

назву лікарні;

посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали, чи відмовилася надати послугу;

детальний опис ситуації;

номер телефону, електронну адресу, поштову адресу, за якими нададуть зворотну відповідь.

За можливості, варто також зазначити суму коштів, яку довелося витратити, або яку вимагали сплатити працівники закладу.