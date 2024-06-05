Втрата військового квитка в Україні карається штрафом, який становить від 510 до 1700 грн. Для відновлення документа зверніться до ТЦК та СП не пізніше ніж через 6 місяців із моменту втрати (ст.211 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Військовий квиток посвідчує статус особи як військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, а також визначає її обов’язки та права.

Згідно з процедурою, передбаченою Міноборони, військовий квиток може бути відновлений у разі втрати, крадіжки, пошкодження або знищення документа внаслідок стихійного лиха. Також відновлення можливе в разі зміни особистих даних власника, таких як прізвище, ім’я або по батькові.

Для отримання нового військового квитка необхідно звернутися до командира (у випадку військовослужбовців) або керівника ТЦК та СП (у випадку військовозобов’язаних або резервістів). У разі втрати документа особа має право звернутися за його відновленням не раніше 5 днів.

Військовий квиток не тільки посвідчує статус особи, але також є обов’язковим для військовозобов’язаних осіб, які працюють або навчаються. Невиконання цієї вимоги також може призвести до адміністративного покарання.