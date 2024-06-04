Смачний салат зі свіжих овочів, обсмаженої курки, хрустких сухариків і пікантної заправки.
- 1 середнє куряче філе (300 г)
- пучок руколи
- 1 маленька червона цибулина
- 10 помідорів черрі
- 4 скибочки черствого батона
- 80 г тертого сиру
- сіль
- чорний мелений перець
Соус:
- 3 столові ложки олії
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1 чайна ложка гірчиці
- 1 чайна ложка меду
- 2 зубчики часнику
Для сухариків з батона зрізати скоринку, нарізати м’якушку кубиками (1х1 см). Викласти на деко, рівномірно збризнути олією, підсолити. Поставити в розігріту до 150 градусів духовку. Підсушувати сухарики 12–20 хв. до легкого золотавого кольору. Дати охолонути.
Куряче філе розрізати вздовж на 2 тонкі пласти. Посолити, поперчити. У сковорідці розігріти трохи олії, викласти філе. Смажити 7 хв. на середньому вогні. Перевернути, смажити ще 7 хв. Дати охолонути.
Цибулю нарізати напівкільцями, філе — тонкими шматочками, томати — навпіл.
Для соусу змішати мед, гірчицю, олію, сік лимона та вичавлений часник. Посолити, поперчити.
Викласти в миску руколу, курку, цибулю, томати, сухарики. Притрусити сиром. Полити соусом.
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