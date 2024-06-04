Смачний салат зі свіжих овочів, обсмаженої курки, хрустких сухариків і пікантної заправки.

1 середнє куряче філе (300 г)

пучок руколи

1 маленька червона цибулина

10 помідорів черрі

4 скибочки черствого батона

80 г тертого сиру

сіль

чорний мелений перець

Соус:

3 столові ложки олії

1 столова ложка лимонного соку

1 чайна ложка гірчиці

1 чайна ложка меду

2 зубчики часнику

Для сухариків з батона зрізати скоринку, нарізати м’якушку кубиками (1х1 см). Викласти на деко, рівномірно збризнути олією, підсолити. Поставити в розігріту до 150 градусів духовку. Підсушувати сухарики 12–20 хв. до легкого золотавого кольору. Дати охолонути.

Куряче філе розрізати вздовж на 2 тонкі пласти. Посолити, поперчити. У сковорідці розігріти трохи олії, викласти філе. Смажити 7 хв. на середньому вогні. Перевернути, смажити ще 7 хв. Дати охолонути.

Цибулю нарізати напівкільцями, філе — тонкими шматочками, томати — навпіл.

Для соусу змішати мед, гірчицю, олію, сік лимона та вичавлений часник. Посолити, поперчити.

Викласти в миску руколу, курку, цибулю, томати, сухарики. Притрусити сиром. Полити соусом.